Bombeer, la birra di Bobo Vieri in Sicilia

La birra del bomber Bobo Vieri da oggi in Sicilia. Grazie ad un accordo commerciale, la "Bombeer" firmata dal campione del mondo approda tra gli scaffali di Ard Discount anche in Calabria e Basilicata. Da oggi in Sicilia, ma anche in Calabria e Basilicata, arriva “Bombeer” la birra del bomber Bobo Vieri. Grazie ad un accordo raggiunto nelle scorse settimane, la speciale birra sarà da oggi presente in tutti i punti vendita di Ard Discount e verrà proposta in offerta speciale a solo 1,50 euro. Birra di puro malto a bassa fermentazione mostra tutta la sua qualità che nasce dall’attenta selezione delle varietà più pregiate di orzo, luppolo e lievito. Il particolare processo di fermentazione le conferisce un gusto armonioso, morbido e avvolgente. Dal colore chiaro con riflessi dorati, al palato è elegante ma decisa. Il corpo snello e la gasatura sottile giocano in equilibrio, per chiudere con un finale pulito che invita ad un secondo sorso.Per le sue caratteristiche è adatta come birra da aperitivo e per un consumo a tutto pasto. Si sposa con diversi tipi di cibi, senza mai coprirne i sapori. Nei punti vendita Ard sarà presente nelle tre versioni: “Bombeer dell’estate” con etichetta azzurra dedicata agli Europei di calcio, “Bombeer delle donne” con un packaging interamente in rosa e la più tradizionale “Bombeer bianca”, la classica per assaporare il gusto di una birra la cui filosofia è fondata sulla volontà di realizzare un prodotto d’eccellenza. “Dopo quello con Gros Roma arriva un altro accordo con Ard Discount, insegna di riferimento in Sicilia nel canale discount - spiegano dall’azienda che produce la birra - L’insegna della consortile Ergon, concessionaria tra l’altro anche del marchio Despar e del marchio Altasfera in Sicilia, lavora costantemente per offrire nei suoi Ard Discount, presenti ormai in 3 regioni, una customer experience sempre più in linea con le nuove tendenze ed in questa logica rientra la presenza sugli scaffali della Bombeer”.Una scelta che vuole offrire un’ulteriore produzione di qualità ai consumatori siciliani e più in generale del Sud Italia, come conferma il direttore commerciale di Ard Discount, Marco Sgarioto: “E’ un’ottima birra che introduciamo negli scaffali dei nostri discount forti anche del successo che questo prodotto sta ottenendo in altre zone d’Italia. In appena sei mesi dalla sua nascita, la birra del bomber, nata in collaborazione con 25h Holding, sta continuando un’ascesa vertiginosa anche per i suoi ingredienti di qualità e una fermentazione calibrata. Da oggi i nostri clienti potranno brindare con un gusto in più, quello della vittoria a cui ci ha abituati l’ex capocannoniere campione del mondo”.

