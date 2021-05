Cronaca Palermo

Tentato furto con spaccata da Louis Vuitton a Palermo

Tentato furto con spaccata nella notte ai danni del negozio Louis Vuitton in via Libertà a Palermo. I ladri hanno tentato di sfondare la vetrina del negozio griffato. Il vetro ha retto all'impatto e i malviventi sono dovuti fuggire. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che stanno indagando per risalire a chi ha tentato il colpo. I militari stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza e quelle della zona. La Fiat Panda era stata rubata e poi abbandonata davanti alla vetrina.

