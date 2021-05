Incendio in una abitazione a Ragusa FOTO

Cronaca Ragusa

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa stamattina poco prima di mezzogiorno sono intervenuti in via Carlo Cattaneo a Ragusa per un incendio in un’abitazione. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento sia dalle scale di acceso che dal balcone utilizzando l’autoscala. Il personale dei vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme originatosi nella lavanderia e presumibilmente causate dal surriscaldamento della lavatrice. Il controsoffitto dell’appartamento, a causa del calore delle fiamme, ha subito dei danni ed è stato chiesto l’intervento dell’ufficio tecnico comunale.L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è terminato intorno alle ore 13.

