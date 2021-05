Auto vola giÃ¹ da viadotto, due feriti: uno grave

Cronaca Palermo

Auto vola giù da viadotto, due feriti: uno grave Auto vola giù da viadotto, due feriti: uno grave

Un'auto è caduta da un cavalcavia di via Ugo La Malfa a Palermo. A bordo due uomini, entrambi finiti in ospedale. Uno di loro è in più gravi condizioni e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata per entrambi. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto la scorsa notte quando il conducente dell'auto, una Peugeot 206, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi travolgendo degli alberi che si trovano sul bordo della strada. Infine ha sfondato la rete di protezione precipitando alcuni metri più giù. Per estrarre i due automobilisti dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno affidato i feriti ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale.

Un'auto è caduta da un cavalcavia di via Ugo La Malfa a Palermo. A bordo due uomini, entrambi finiti in ospedale. Uno di loro è in più gravi condizioni e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata per entrambi. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto la scorsa notte quando il conducente dell'auto, una Peugeot 206, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi travolgendo degli alberi che si trovano sul bordo della strada. Infine ha sfondato la rete di protezione precipitando alcuni metri più giù. Per estrarre i due automobilisti dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno affidato i feriti ai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale.