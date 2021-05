Scuola Monserrato di Comiso: 2 classi premiate Tricolore Vivo

Attualità Comiso

Sono 2 le classi della scuola primaria Monserrato di Comiso premiate nella XV edizione del concorso nazionale “ Tricolore Vivo”. “Come già annunciato il 13 aprile scorso – commenta il sindaco di Comiso - quest’anno il concorso è stato iperniato sull’articolo 29 della costituzione Italiana, che recita: “ La Repubblica Italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Il concorso ha l’obbiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola alla conoscenza della Carta Costituzionale con l‘alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Siciliana. I miei ringraziamenti sinceri – ancora Maria Rita Schembari – vanno a tutte le scuole che hanno partecipato, dimostrando grande sensibilità e un desiderio di voler superare questo anno strano di didattica un po’ in presenza e un po’ a distanza. Un plauso anche alla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Giovanna Campo, dirigente della scuola capofila che si è interfacciata con gli organizzatori del concorso, in particolare con il Presidente Regionale dell’AGE (associazione genitori), l’avv. Sebastiano Maggio che ha fatto da tramite con le altre scuole e con l’ente Comune. Il Comune inoltre – conclude il primo cittadino – ha preparato delle targhe per tutte le classi e i ragazzi che hanno partecipato presentando tutti i lavori che hanno realizzato, selezionati a livello comunale, e sarà cura del sindaco, nei prossimi giorni, consegnarle in presenza”.“Sono stata davvero lieta e onorata di presenziare alla cerimonia finale della XV edizione del concorso nazionale TRICOLORE VIVO – dichiara la DS dell’istituto comprensivo Verga, Maria Grazia Cafiso -. Ringrazio tutte le autorità civili e militari, il dott. Sebastiano Maggio presidente dell’Age-Sicilia e l’avvocato Russo,il nostro sindaco Maria Rita Schembari per il suo prezioso supporto, tutti i colleghi dirigenti scolastici e tutti i genitori della nostra comunità scolastica. Mi complimento con l’insegnante Maria Tomasi e con gli alunni delle classi 2 della scuola primaria Monserrato per aver conseguito questo prestigioso riconoscimento. Rivolgo un ulteriore ringraziamento a tutti i miei insegnanti e agli alunni che hanno preso parte con tanto interesse ed entusiasmo al concorso TRICOLORE VIVO in quanto, a prescindere dalle premiazioni, grazie all’opportunità che ci è stata data, gli alunni hanno riflettuto e si sono confrontati su una tematica molto significativa come quella della famiglia.Oggi, scuola e famiglia, rispetto al passato, avvertono sempre di più la necessità di confrontarsi, per assolvere ciascuno al proprio compito, per realizzare al meglio l’azione educativa della singola comunità scolastica e per dare risposte concrete alle necessità formative degli studenti. Perciò sono lieta che questa lodevole iniziativa, promossa dal nostro presidente dott. Maggio e realizzata egregiamente grazie al lavoro e alle esperienze di tantissimi genitori impegnati nella scuola, possa contribuire a segnare cammini comuni di partecipazione e di crescente responsabilizzazione, per rendere la scuola una istituzione sempre più vicina alla realtà di vita dei nostri studenti e una comunità dove sia presente e attivo un forte e radicato senso di appartenenza.Desidero condividere con voi una bellissima citazione di Papa Francesco sulla famiglia: “La famiglia è il primo luogo in cui si impara ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare. La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni famiglia è un mattone che costruisce la società. Viva la famiglia definita dal nostro presidente Sergio Mattarella “nucleo vitale della società, luogo in cui si trasmettono i valori” e da cui la scuola non può prescindere per la sua azione educativa e formativa, viva il nostro Tricolore! Grazie di cuore a tutti”.“Siamo stati felici di avere ricevuto questo premio – conclude Maria Tomasi - docente -. Il video premiato è stato fatto con il cuore in tutti gli angoli colorati del nostro bellissimo istituto. Le classi premiate sono la 2° A e 2° B della scuola primaria Monserrato e le docenti che hanno lavorato a questo progetto sono, oltre me, Gabriella Occhipinti, Marisa Meo, Gina Campo, Graziana Stimolo, Silvia Saddemi, e Giulia Ciarcià, insegnante di educazione civica. Questi tutti i colleghi dei due moduli che hanno lavorato assieme, perché essere uniti, stare assieme è il messaggio che vogliamo lanciare alle famiglie che, per noi, sono un bene prezioso”.

