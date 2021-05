Nuovo Hub vaccinale a Ragusa: aperto da domani 19 maggio

Attualità Ragusa

Sopralluogo al nuovo Hub vaccinale al Palminardi, ormai quasi ultimato. Ne approfitto per una importante comunicazione: la Regione Siciliana ha disposto per martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 la vaccinazione AstraZeneca senza prenotazione ai quarantenni, su base volontaria. Questi i siti dove sarà effettuata:Hub ex ospedale Civile: solo martedì 18 maggio.Hub PalaMinardi: mercoledì 19 e giovedì 20 maggio.

