Morto Franco Battiato: il ricordo delle vacanze a Scicli con Willem Dafoe

Il famoso cantautore siciliano Franco Battiato, morto oggi a soli 76 anni nella sua casa di Milo sarà ricordato anche a Scicli. Battiato, infatti, per due estati consecutive aveva scelto il mare sciclitano per trascorrere le vacanze in serenità. Con lui anche il famoso attore americano Willem Dafoe. Nel 2013 è stato accolto dall’Amministrazione comunale perché aveva espresso il desiderio di visitare il Convento della Croce. Il cantautore catanese era rimasto affascinato dalla storia del frate francescano Giovanni Morifet, che dopo aver fondato il convento, nel 1500, decise di cavarsi vivo dentro una grotta fino alla fine dei suoi giorni, senza mai più avere rapporti con gli umani. Battiato si era spinto fino alla grotta del frate francescano che fondò il convento, ammirando da lì le grotte di Chiafura, abitate dai poveri fino agli anni cinquanta, affacciandosi dalla bifora che offre un panorama mozzafiato sul centro storico della città."Questi luoghi – aveva detto Battiato - sono la mia storia, la mia vita. E' la seconda estate che trascorro a Scicli. Mi piace perché è una città pulita, e non è facile oggi, in Sicilia e in Italia, tenere pulita una città. Mi piace perché è vivibile, - aveva detto Battiato durante la sua visita a Scicli - è ricca di cultura e di attenzione per i fatti culturali. Sto bene qui, è la seconda estate che trascorro a Scicli e sono sicuro di tornare".

