Sport Basket

Martina Spinelli alla Passalacqua Ragusa Martina Spinelli alla Passalacqua Ragusa

Un altro giovanissimo prospetto alla Passalacqua Ragusa, che si assicura le prestazioni di Martina Spinelli, ala/pivot di 187 centimetri classe 2002, proveniente da Costa Masnaga. Non ancora 19enne (è nata il 6 agosto), Martina è reduce da una buona stagione con la maglia di Costa, con la quale ha totalizzato 8 punti di media a partita, andando spesso in doppia cifra, raccogliendo più di 5 rimbalzi a gara e totalizzando +8 di valutazione di media. Numeri che quest’anno ha già nettamente migliorato rispetto alla passata stagione, sempre nella massima serie, ma anche rispetto alla stagione 2018/2019 quando, appena 16enne, aveva contribuito alla promozione della formazione lombarda dalla serie A2 alla serie A1. “Per prima cosa ringrazio la società di avermi dato la possibilità di iniziare questa nuova esperienza della quale sono molto contenta.Nonostante sia il mio primo anno via di casa, e Ragusa non sia proprio dietro l’angolo, ho scelto di mettermi in gioco perché credo che Ragusa sia un’ottima realtà nella quale posso affiancare al grande lavoro di squadra anche il mio percorso di crescita individuale. Sono molto carica e non vedo l’ora di poter portare il mio contributo a tutta la squadra”. Di lei, coach Gianni Recupido dice che si tratta di una “atleta di grande prospettiva che ha già disputato dei campionati importanti in serie A. E’ molto brava e forte fisicamente – prosegue il tecnico biancoverde - mette grande intensità ed è una grande lottatrice. Queste sono tutte caratteristiche che apprezziamo molto. Ha giocato da ‘4’ ed anche da ‘5’, ma l’idea è quella di farla diventare un ‘3’. Nell’ottica di quello che vuole fare Ragusa si inserisce benissimo perché bisogna cominciare ad inserire risorse tra le migliori giovani che ci sono nel campionato italiano.Quindi potere lavorare su un prospetto così farà molto bene per quello che è il nostro progetto e il nostro percorso”.

Un altro giovanissimo prospetto alla Passalacqua Ragusa, che si assicura le prestazioni di Martina Spinelli, ala/pivot di 187 centimetri classe 2002, proveniente da Costa Masnaga. Non ancora 19enne (è nata il 6 agosto), Martina è reduce da una buona stagione con la maglia di Costa, con la quale ha totalizzato 8 punti di media a partita, andando spesso in doppia cifra, raccogliendo più di 5 rimbalzi a gara e totalizzando +8 di valutazione di media. Numeri che quest’anno ha già nettamente migliorato rispetto alla passata stagione, sempre nella massima serie, ma anche rispetto alla stagione 2018/2019 quando, appena 16enne, aveva contribuito alla promozione della formazione lombarda dalla serie A2 alla serie A1. “Per prima cosa ringrazio la società di avermi dato la possibilità di iniziare questa nuova esperienza della quale sono molto contenta. Nonostante sia il mio primo anno via di casa, e Ragusa non sia proprio dietro l’angolo, ho scelto di mettermi in gioco perché credo che Ragusa sia un’ottima realtà nella quale posso affiancare al grande lavoro di squadra anche il mio percorso di crescita individuale. Sono molto carica e non vedo l’ora di poter portare il mio contributo a tutta la squadra”. Di lei, coach Gianni Recupido dice che si tratta di una “atleta di grande prospettiva che ha già disputato dei campionati importanti in serie A. E’ molto brava e forte fisicamente – prosegue il tecnico biancoverde - mette grande intensità ed è una grande lottatrice. Queste sono tutte caratteristiche che apprezziamo molto. Ha giocato da ‘4’ ed anche da ‘5’, ma l’idea è quella di farla diventare un ‘3’. Nell’ottica di quello che vuole fare Ragusa si inserisce benissimo perché bisogna cominciare ad inserire risorse tra le migliori giovani che ci sono nel campionato italiano. Quindi potere lavorare su un prospetto così farà molto bene per quello che è il nostro progetto e il nostro percorso”.