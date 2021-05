Avimecc Volley Modica, iniziano con una sconfitta i playoff di Serie C

Sport Pallavolo

Inizia con una sconfitta il cammino del playoff dell’Avimecc Volley Modica, durante il campionato la Paomar Siracusa si era sempre dimostrata più pronta per questo campionato, con due vittorie tra andata e ritorno, confermando le proprie qualità in questo scontro finito con un netto 3-0. La capolista del girone della Regular Season, Paomar Siracusa, si riconferma tale. Il perentorio tre a zero sui nostri ragazzi evidenza tutte le differenze tra le due formazioni. I Modicani lottano nel primo parziale cedendo le armi sul 18-25, nel secondo set scendono subito in campo col giusto piglio tanto da fare tremare gli aretusei chiudendo con il parziale di 25-23 a favore degli ospiti, anche grazie all'ennesimo errore arbitrale che condiziona l'intera gara dei modicani. Nervosi e discontinui questi lottano solo fino all' 11-13 del terzo ed ultimo parziale ma cedono sotto i colpi di Toselli e Nicolosi che regalano così la vittoria alla corazzata Siracusa.Buona tutto sommato la prova dei ragazzi di coach Distefano che sanno di dover affrontare in questa seconda fase formazioni di tutto rispetto come quella di AreaVolley nel prossimo weekend nella trasferta catanese. Quindi subito a lavoro e testa alta in vista dei prossimi impegni.

