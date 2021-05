Cronaca Palermo

Donna investita da auto a Palermo: muore a 47 anni

Una donna di 47 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Palermo in via Duca della Verdura, angolo via Libertà, mentre attraversava la strada. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. La zona è transennata e la strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi. Secondo alcuni testimoni la donna è stata presa in pieno da una Ford Mondeo.

