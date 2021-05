Vaccino Covid Ragusa, da oggi si puÃ² avere la Green card: ecco cosa fare

Attualità Asp Ragusa

Vaccino Covid Ragusa, da oggi si può avere la Green card: ecco cosa fare

Ragusa, 17 maggio 2021 – A partire da oggi collegandosi al sito dell’Asp di Ragusa è possibile richiedere il certificato di vaccinazione valido come green card. Una procedura semplice e accessibile a tutti permetterà di ottenere on line il certificato di avvenuta vaccinazione. Il suddetto documento avrà durata di sei mesi dal giorno della seconda inoculazione e potrà essere utilizzato per gli spostamenti in ambito nazionale, tra Regioni contrassegnate da colore differente L’Asp informa che "il documento di avvenuta vaccinazione non corrisponde al Certificato Verde Digitale, che sarà uniforme e approvato a livello europeo nei prossimi mesi". I passaggi sono i seguenti: Andare su asp.rg.it Servizi on line Certificato VaccinaleSeguire le indicazioni contenute nella guida.

I passaggi sono i seguenti:

Andare su asp.rg.it

Servizi on line

Certificato Vaccinale

Seguire le indicazioni contenute nella guida.