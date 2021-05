Covid Ragusa, 1.369 positivi: 565 a Vittoria

Attualità Coronavirus

Sono 1.369 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa, di cui 1.318 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale e 9 ricoverati nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati diffusi oggi dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco i dati dei positivi per ogni Comune del Ragusano:Vittoria: 565Ragusa: 240Modica: 34Comiso: 242Scicli: 49Ispica: 27Chiaramonte Gulfi: 14Acate: 38Pozzallo: 48Santa Croce Camerina: 57Monterosso Almo: 1Giarratana: 3

