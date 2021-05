Asp Ragusa, vaccino AstraZeneca ai 40enni senza prenotazione: ecco dove

L’Asp comunica che da domani - martedì 18 maggio -, per tre giorni, gli ultraquarantenni potranno vaccinarsi con AstraZeneca in tutti gli Hub dell’Isola, anche senza prenotazione. L’iniziativa del governo Musumeci punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese. Le persone del target interessate potranno presentarsi agli hub della provincia di Ragusa, dalle ore 9.00 alle 18.00:

Ex ospedale Civile - Ragusa

Contrada Beneventano - Modica

Contrada Zagarone – Scicli

“Fiere” – Vittoria.