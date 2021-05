Politica Scicli

Sicilia in zona gialla, anche Scicli: Finalmente un pò di libertà...popolare! Sicilia in zona gialla, anche Scicli: Finalmente un pò di libertà...popolare!

“Da lunedì 17 Maggio con quasi un mese di ritardo rispetto a gran parte del resto d’Italia la Sicilia torna in zona gialla. Vuol dire che quelle attività come bar, ristoranti, pizzerie, pub finalmente potranno tornare a lavorare e far sedere i propri clienti al tavolo, anche se con molte limitazioni (solo all'esterno e con coprifuoco alle 22), francamente illogiche e contraddittorie rispetto a quello che accade giornalmente in ogni città”. A parlare è il coordinatore di Libertà Popolare di Scicli, Peppe Puglisi. “Si spera che anche l’economia di Scicli possa ritornare a vivere, dopo tutte le perdite subite in questo nove mesi di chiusura.E, nell'attesa che Roma decida di eliminare il coprifuoco, anticipando anche le riaperture previste per giugno e luglio (dunque ristoranti al chiuso, palestre, parchi tematici, fiere, convegni e congressi, dando il via libera anche al settore del wedding), riteniamo di fare due appelli -spiega il coordinatore Peppe Puglisi-.Il primo lo facciamo alle istituzioni affinché, in materia di controlli, interpretino le norme in maniera elastica e con spirito educativo e non certo punitivo. Le imprese - dice Puglisi di Libertà Popolare - che hanno subito tutto il carico di questi lunghi mesi di restrizioni non possono e non devono subire ulteriori punizioni, altrimenti al danno si aggiungerebbe la beffa. Il secondo appello lo facciamo alla cittadinanza affinché si vaccini massivamente per poter uscire il prima possibile da questa situazione e tornare alla libertà...Popolare!!

