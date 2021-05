Politica Ragusa

Ragusa crisi idrica: la proposta del consigliere Gianni Iurato Ragusa crisi idrica: la proposta del consigliere Gianni Iurato

Non scende in una inutile polemica sulla crisi idrica che a Ragusa si va sempre più facendo sentire, nè se la prende con il sindaco e l’amministrazione, il consigliere comunale di Ragusa prossima, Gianni Iurato. Preferisce piuttosto suggerire eventuali soluzioni, a cominciare dall’utilizzo dell’acqua della diga Santa Rosalia, da nessunoo presa in considerazione, mentre, a suo dire “basterebbe un semplice progetto per risolvere a vita la questione” e ne fa oggetto di una interrogazione. Iurato prende le mosse dal 1987 “quando l’Esa predispose i quattro lotti per realizzare le opere di utilizzo della risorsa idrica inizialmente per uso irriguo. Successivamente, furono redatti studi di fattibilità anche per uso potabile dell’acqua della diga di Santa Rosalia. Ma nessun seguito hanno avuto: né politico, né tecnico”.Poi Iurato passa ad illustrare i dettagli “di questi 4 lotti, negli anni, solo 3, collegati alla diga Santa Rosalia sono stati interamente realizzati: lotto n.1 con la realizzazione di una condotta irrigua di circa 15/16 km che dalla diga raggiunge la vasca di compensazione denominata “Scicli” sita in contrada Cuturi; lotto n.2 con la realizzazione di una rete di distribuzione acqua irrigua dalla vasca denominata “Scicli” al distretto di Scicli; e, ancora, lotto n.3 con la realizzazione di una rete idrica dalla vasca denominata “Scicli” alla vasca irrigua Ragusa1, quest’ultima situata tra contrada Camemi e contrada Palazzola. La vasca Ragusa1, da anni, aspetta di interagire efficientemente anche con il nuovissimo (ovviamente mai attivato) potabilizzatore comunale di contrada Camemi, realizzato qualche anno fa per portare acqua potabile nelle contrade e nella riviera di Marina di Ragusa”. Poi Iurato esamina la questione particolare del lotto 4 “realizzazione di un impianto di potabilizzazione con 6 pompe di sollevamento a ridosso dell’invaso diga Santa Rosalia per trasformare le acque invasate in acqua potabile; realizzazione di 2 reti idriche (alimentate con 3 pompe di sollevamento ciascuna) per finalità acquedotto rurale destinate una all’altopiano modicano (attraverso contrada San Giacomo, fino a Modica) e l’altra rete all’altopiano ragusano (attraverso la strada provinciale n.10 Ragusa-Chiaramonte, fino a Ragusa).La rete idrica per Modica è stata realizzata da circa 25 anni ed è arrivata fino alle porte della città della Contea. Il Comune di Modica, diversi anni fa, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il “Consorzio di bonifica n. 8 Ragusa” per utilizzare l’acqua della diga di Santa Rosalia, non solo per uso potabile ed irriguo rurale, ma anche per uso potabile cittadino. Ancora oggi questo protocollo è in atto e per Modica l’acqua della diga di Santa Rosalia è una preziosissima fonte di approvvigionamento di acqua potabile per la città (circa 20 litri al secondo). Per quanto riguarda la rete idrica prevista per Ragusa, invece, dopo tantissimi anni non esiste ancora. Per la politica ragusana, infatti, sembra che l’acqua della diga di Santa Rosalia non abbia suscitato e continua a non suscitare alcun interesse né per uso agricolo, né per uso potabile cittadino.E tutto ciò nonostante in questi ultimissimi anni 2 sorgenti importantissime che alimentavano l’acquedotto di Ragusa, mi riferisco sia alla sorgente Oro (capacità di 10-12 litri al secondo) e sia alla sorgente Misericordia (capacità di 12-14 litri a secondo) siano state estromesse dall’acquedotto comunale per gravissimo inquinamento delle acque nonché delle falde acquifere per cause momentaneamente ancora ignote. Neanche gli ultimi anni di grave siccità sono riusciti a far risvegliare nella nostra politica cittadina l’interesse per l’acqua della diga. Difatti, si stanno “snobbando” i 20 litri al secondo che si avrebbero dallo sfruttamento delle acque della diga”. Alla luce di tali premesse, il consigliere di Ragusa Prossima, nell’interrogazione presentata al sindaco, chiede “di predisporre una urgente formale richiesta alla Regione Sicilia per la realizzazione del lotto “Acquedotto Rurale Ragusano” come previsto nel progetto originario, o in alternativa, considerato che la diga Santa Rosalia si trova a 570 metri sul livello del mare mentre l’impianto comunale di sollevamento “San Leonardo” si trova sui 300-350 metri sul livello del mare, di studiare un “sistema a caduta” che porti l’acqua della diga fino al sollevamento San Leonardo per poi essere pompata in città insieme alle altre acque provenienti dai pozzi e sorgenti comunali; di accelerare quanto più possibile le opere di collegamento della rete idrica (circa 2-3 km), dalla vasca Ragusa1 al nuovissimo potabilizzatore di Camemi in modo da servire Marina di Ragusa e alcune sue contrade; di predisporre una variazione di bilancio per implementare un apposito capitolo con fondi straordinari da destinare alla sostituzione di parte della rete idrica cittadina notoriamente obsoleta; di andare fino in fondo, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo, sia dal punto di vista legale, per capire definitivamente le cause che hanno portato alla chiusura delle 2 sorgenti che alimentavano l’acquedotto di Ragusa: nello specifico, la sorgente Oro (capacità di 10-12 litri al secondo) e la sorgente Misericordia (capacità di 12-14 litri a secondo).Contestualmente verificare se ci sono delle concrete possibilità di riaprirle in assoluta sicurezza per la salute dei cittadini”. Gianni Iurato coglie poi l’occasione per ricordare che tale situazione era già stata sottoposta al sindaco di Ragusa nel corso del convegno cittadino che la lista civica “Ragusa Prossima” ha organizzato nell’aprile 2019, Nel riproporre oggi nell’interrogazione tali contenuti, Iurato ritiene che “il sindaco abbia fatto bene ad acquisire la gestione dell’impianto idrico dell’Asi composto da pozzi e impianti di sollevamento, in modo da migliorare l’apporto idrico nell’acquedotto comunale messo a dura prova dalla siccità di quest’anno”. (da.di.)

