Politica Ragusa

Nello Dipasquale (Pd): Musumeci ha dimenticato anniversario Statuto Siciliano Nello Dipasquale (Pd): Musumeci ha dimenticato anniversario Statuto Siciliano

Nello Dipasquale (Pd): Musumeci ha dimenticato anniversario Statuto Siciliano. E si chiede “frutto dell’alleanza con la Lega? Ha atteso le 15 del pomeriggio di sabato 15 maggio il deputato regionale Pd Nello Dipasquale per diffondere una nota stampa in cui, sconsolatamente, prende atto che “mentre ricorre il 75° anniversario dello Statuto Siciliano, mi chiedo e vi chiedo come mai il presidente della Regione non sia ancora intervenuto per celebrare questo traguardo?”. Il deputato ragusano lancia anche una frecciata al Governatore della Sicilia “Musumeci, che non perde occasione per apparire anche in occasioni meno importanti, deve essersi dimenticato di questa data storica” e constata “oppure dobbiamo pensare che si tratti del risultato dell’alleanza con la Lega, visto che Musumeci ha deciso di affidare a quel partito l’assessorato all’Identità siciliana?Che vergogna...”. Quindi l’ex sindaco di Ragusa osserva “oltre a un timido accenno da parte del vice presidente Armao in un comunicato stampa su tutt’altro argomento, da Palazzo d’Orleans tutto tace. Credo che mancare questo appuntamento sia il segnale inequivocabile di un Governo che sta dimenticando le proprie origini” e conclude “siamo alla frutta. Anzi, no, la frutta è finita da un pezzo: siamo all’amaro!”. (da.di.)

Nello Dipasquale (Pd): Musumeci ha dimenticato anniversario Statuto Siciliano. E si chiede “frutto dell’alleanza con la Lega? Ha atteso le 15 del pomeriggio di sabato 15 maggio il deputato regionale Pd Nello Dipasquale per diffondere una nota stampa in cui, sconsolatamente, prende atto che “mentre ricorre il 75° anniversario dello Statuto Siciliano, mi chiedo e vi chiedo come mai il presidente della Regione non sia ancora intervenuto per celebrare questo traguardo?”. Il deputato ragusano lancia anche una frecciata al Governatore della Sicilia “Musumeci, che non perde occasione per apparire anche in occasioni meno importanti, deve essersi dimenticato di questa data storica” e constata “oppure dobbiamo pensare che si tratti del risultato dell’alleanza con la Lega, visto che Musumeci ha deciso di affidare a quel partito l’assessorato all’Identità siciliana? Che vergogna...”. Quindi l’ex sindaco di Ragusa osserva “oltre a un timido accenno da parte del vice presidente Armao in un comunicato stampa su tutt’altro argomento, da Palazzo d’Orleans tutto tace. Credo che mancare questo appuntamento sia il segnale inequivocabile di un Governo che sta dimenticando le proprie origini” e conclude “siamo alla frutta. Anzi, no, la frutta è finita da un pezzo: siamo all’amaro!”. (da.di.)