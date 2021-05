Italia Coronavirus

Covid Italia, 5753 contagi e 93 vittime nelle ultime ore Covid Italia, 5753 contagi e 93 vittime nelle ultime ore

ROMA - Sono 5.753 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 6.659) a fronte di 202.573 tamponi effettuati (2,8%), per un totale di 62.902.667 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 93 i decessi (ieri 136), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 124.156. Scendono dunque sotto 100 i decessi, un dato che non si registrava dallo scorso mese di ottobre. Con quelli di oggi diventano 4.159.122 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 328.882 (-3.948), 314.969 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 12.134 di cui 1.779 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.706.084 con un incremento di 9.603 unità nelle ultime 24 ore.

