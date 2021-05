Cronaca Vittoria

Lite tra due migranti a Vittoria: un ferito lieve

Un ferito lieve in ospedale che sarà dimesso in mattinata. E’ il bilancio di una lite tra due migranti scoppiata ieri sera in via Castelfidardo, angolo via Roma a Vittoria. “Nessun morto e nessun ferito grave per accoltellamento”. E’ quanto ci riferisce il capitano della Compagnia di Vittoria, Giancarlo Pallotta, che abbiamo contattato telefonicamente stamattina per avere dei chiarimenti sui fatti. “Ieri sera siamo intervenuti – dice il capitano Pallotta - in via Castelfidardo per una lite tra due migranti. Uno dei due, durante la lite, è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e trasportato in codice giallo, subito dopo al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Il giovane probabilmente sarà dimesso in mattinata”.

