Indiana Jones 5 in Sicilia, nel cast con Harrison Ford c'è Mads Mikkelsen. Indiana Jones 5 sarà girato in Sicilia da luglio ad ottobre 2021. Nel cast con Harrison Ford ci sarà anche Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge (Solo, Fleabag). Le riprese si terranno ai piedi del tempio di Segesta, tra Trapani e Palermo. L’attore danese oramai benvoluto e utilizzato ad Hollywood, protagonista dell’ultimo Vinterberg, Un altro giro, fresco vincitore dell’Oscar come miglior film straniero, titolo peraltro in uscita nelle ritrovate sale italiane dal 20 maggio. Il 56enne Mikkelsen, protagonista de Il Sospetto e Le mele di Adamo, ha spiegato a Collider: “Sono molto entusiasta per questo ruolo. L’altro giorno ho rivisto I predatori dell’arca perduta ed è così ben fatto, affascinante, con un impianto narrativo fenomenale.È un grande onore far parte di questo franchise con cui sono cresciuto”. Mikkelsen ha spiegato inoltre di aver potuto già leggere lo script (firmato da Jonathan Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman e David Koepp): “Mi hanno come chiesto di costruire insieme a loro questo personaggio”. Produzione Amblin, Lucasfilm e Paramount con la Disney a coordinare distribuzione e progetto. Spielberg sarà esclusivamente produttore, mentre alla regia ci sarà James Mangold che, vista la performance dietro l’ottimo Le Mans ’66 – La grande sfida, potrebbe riservare saettante vigore alle gesta di Indy&co. Annunciato nel marzo del 2016, il progetto del quinto Indiana Jones era inizialmente previsto per l'estate del 2019 poi, di posticipo in posticipo, siamo arrivati a un'uscita prevista a luglio del 2022.Ancora scarse le notizie sulla storia, ma un tweet postato da Mangold lo scorso gennaio ha messo in agitazione i fan per un suo riferimento agli anni 60 e a New York. In sala, Covid permettendo a luglio 2022.

