10 cibi per la salute della pelle

Ecco 10 cibi che fanno bene alla salute delle pelle perchè contengono elastina e collagene (ma sarebbe più corretto dire che ne stimolano la produzione).

Ecco i 10 cibi per la salute della pelle:

Patate: contengono selenio che stimolano la produzione di glutatione, un antiossidante super potente che limita la distruzione del collagene e dell’elastina, neutralizzando i radicali liberi.

Frutta secca e Avocado: ricche di Vitamina E, agiscono come dei veri elasticizzanti della pelle.

Cetriolo: ricco di silicio, un minerale che ripara il tessuto connettivo danneggiato, e contribuisce alla sua rigenerazione.

Tacchino e carne bianca in genere: contiene zinco che contrasta la secchezza e l’infiammazione della pelle, favorendo il turnover cellulare e mantenendo il collagene e l’elastina.

Salmone e pesce azzurro: contengono acidi grassi omega 3 che rigenerano le fibre elastiche della pelle, contribuendo a mantenerla morbida e tonica. Frutta e verdura di colore giallo e arancione: il loro potere a favore della produzione di collagene ed elastina è dato dalla presenza di vitamina A che ha un'azione di riparazione della pelle ed ha proprietà antiossidanti.

Agrumi: ricchi di vitamina C, arance, mandarini e limoni aiutano a formare il collagene convertendo la prolina in idrossiprolina e la lisina in idrossilisina, sostanze che combattono i radicali liberi, prodotti da prolungata esposizione al sole.

Pomodori: il licopene di cui sono ricchi agisce come potenti antiossidanti. Aumentano inoltre la produzione di collagene e proteggono la pelle dalle radiazioni solari.

Tè verde: il merito è delle catechine: sono nutrienti che agiscono come antiossidanti e impediscono la scissione del collagene, un'azione che distrugge cioè le fibre di collagene.

Bacche scure: sono ricchi di antociani, frutti rossi come mirtilli, lamponi, more, ciliegie e ribes rafforzano il collagene, unendo le fibre elastiche del derma tra loro.