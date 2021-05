Vittoria, interruzione energia elettrica in contrada Dirillo: troppi disagi

Politica Vittoria

“I produttori agricoli di contrada Dirillo da venticinque giorni sono senza energia elettrica con inevitabili disagi per la loro attività”. A dirlo Salvatore Di Falco, candidato sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “Proprio ieri – continua Di Falco è venuto a trovarmi un produttore agricolo e mi ha raccontato la situazione critica che, da settimane ormai, stanno vivendo le aziende che insistono in quella contrada. L’Enel sta facendo lavori di manutenzione; lì, come altrove, ci sono stati furti di cavi elettrici. I produttori non possono emungere acqua, né continuare la loro coltivazione. Alcuni di loro hanno provveduto a ‘tamponare’ con i gruppi elettrogeni, il cui noleggio ha un costo molto elevato, altri, invece, hanno dovuto abbandonare la loro produzione. Mi scuso con questi produttori agricoli se negli ultimi tempi ci siamo soffermati solo su alcune tematiche come quella dei tamponi, dei vaccini anti Covid, della carenza idrica, che sono anche tematiche importantissime, ma nei fatti ne abbiamo trascurate altre come appunto quella della mancanza di energia elettrica.A partire da lunedì – dice ancora Di Falco - pubblicherò un numero whatsapp che servirà ai cittadini per segnalare i problemi del territorio, e io stesso con l’aiuto di alcuni collaboratori, mi metterò a disposizione per avviare, se necessario, delle azioni legali contro l’Enel per il protrarsi di un disservizio che sta creando notevoli disagi. Chiedo ai Commissari straordinari – conclude Di Falco – di sollecitare l’Enel per risolvere in tempi brevi il problema e dare un minimo di ristoro a queste aziende agricole danneggiate dal disservizio. Invito, infine, tutti i cittadini a segnalare alla politica le problematiche del territorio, in questo momento noi candidati a sindaco siamo amplificatori delle criticità del territorio ed è giusto segnalarle per cercare di trovare la soluzione ad ogni problema”.

