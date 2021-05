Tajani: come sta Berlusconi? sarÃ  dimesso presto

Italia Milano

Tajani: come sta Berlusconi? sarà dimesso presto

ROMA - - ’’Come sta Berlusconi? Ha avuto qualche problema, ieri sera era febbricitante, ma è un leone e vincerà. Ha avuto qualche problema, ma credo che sarà dimesso nelle prossime ore o giorni dal San Raffeale. Le sue condizioni gli permetteranno di tornare presto protagonista della vita politica. L’ho sentito ieri per portargli gli auguri di pronta guarigione di tutta Forza Italia’’. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a ’’L’Ospite’’ su Sky Tg24.’’Ricordo che senza Berlusconi non sarebbe nato il governo Draghi. Ieri sera aveva qualche linea di febbre, niente di preoccupante, ha avuto qualche problema causato dal Covid, poi dal vaccino, poi qualche problema intestinale, mi auguro che al più presto possa essere una presenza della vita politica non solo telefonica.Auguri al presidente’’, ha aggiunto.

