Cronaca Vittoria

Auto a fuoco a Vittoria

I vigili del fuoco ieri sera sono intorno alle ore 23 sono intervenuti in via 4 Aprile, angolo con via Ancona, a Vittoria per un incendio d'auto. L'auto, una Fiat Panda, era parcheggiata nella via quando per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. (Foto Assenza)

