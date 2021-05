Divieto di transito su un tratto di via PaternÃ² Arezzo

Attualità Ragusa

Divieto di transito su un tratto di Via Maria Paternò Arezzo a Ragusa dal 17 al 21 maggio per lavori di pavimentazione con basole della sede stradale. Con ordinanza n.152 il Comando della Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito temporaneo di Via Maria Paternò Arezzo, nel tratto compreso tra la Piazza Duomo ed il numero civico 78, ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso sanitario, dalle ore 7 del 17 maggio alle ore 24 del 21 maggio 2021.Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione urgente ed indifferibile dei lavori di posa di basole in pietra sulla sede stradale. Il traffico locale per la restante parte della Via Maria Paternò Arezzo, compresa tra il numero civico 78 e la Via Ten. Di Stefano e Via Dott. Solarino, sarà consentito con doppio senso di circolazione attraverso il percorso Via XI Febbraio – Via Ten. Di Stefano – Via Maria Paternò Arezzo – Via Dott. Solarino e viceversa verso Via Capitano Bocchieri.

