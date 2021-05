Tiroide e ipotiroidismo: cos'Ã¨, sintomi e dieta

Salute e benessere Tiroide

Tiroide e ipotiroidismo: cos'è, sintomi e dieta Tiroide e ipotiroidismo: cos'è, sintomi e dieta

L'ipotiroidismo si manifesta quando la tiroide funziona in eccesso. Ma cos'è' la tiroide, ipotiroidismo, i sintomi e la dieta. La tiroide è una piccola ghiandola a forma di farfalla che si trova vicino alla base del collo. Produce e immagazzina ormoni tiroidei che influenzano quasi tutte le cellule del corpo. Quando la ghiandola tiroidea riceve un segnale chiamato ormone stimolante la tiroide (TSH), rilascia ormoni tiroidei nel flusso sanguigno. Questo segnale viene inviato dalla ghiandola pituitaria, una piccola ghiandola che si trova alla base del cervello, quando i livelli di ormone tiroideo sono bassi. Occasionalmente, la ghiandola tiroidea non rilascia ormoni tiroidei, anche quando c’è molto TSH. Questo è chiamato ipotiroidismo primario e il tipo più comune di ipotiroidismo. Circa il 90% dell’ipotiroidismo primario è causato dalla tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune in cui il tuo sistema immunitario attacca erroneamente la tua ghiandola tiroidea.Cos’è l’ipotiroidismo e sintomiUna corretta diagnosi di ipotiroidismo non è sempre facile. I sintomi possono essere di natura molto diversa fra loro, ma quello che hanno in comune è il rallentamento generalizzato del metabolismo e dei processi fisiologici.Tra i sintomi più comuni si riscontrano:secchezza e fragilità dei capellistanchezza e difficoltà di memoriainspessimento della lingua e lentezza nel parlaresudorazione diminuitasensazione di freddobassa pressione del sanguepelle ruvida, secca, desquamata e a volte giallastraaumento del peso corporeodebolezza muscolareumore variabile, tendente alla depressione.Ipotiroidismo: quando la tiroide funziona troppoRappresenta la patologia endocrina maggiormente frequente dopo il diabete mellito. Si manifesta quando la ghiandola tiroidea funziona in eccesso, rilasciando una grande quantità di ormoni nell'organismo.Tra le cause dell'ipertiroidismo vi sono numerosi fattori, come:una inappropriata secrezione di TSH, dovuta ad alcune forme tumorali, come quelli ovaricila presenza di un gozzo iperfunzionantel'eccessiva assunzione di ormoni tiroidei.Alimenti da mangiareCi sono molte opzioni alimentari per le persone con ipotiroidismo, tra cui:uova: le uova intere sono le migliori, poiché gran parte del loro iodio e selenio si trovano nel tuorlo, mentre i bianchi sono ricchi di proteinecarne: tutte le carni, compresi agnello, manzo, pollo, ecc.pesce: tutti i frutti di mare, inclusi salmone, tonno,gamberetti, ecc.verdure: tutte le verdure – le verdure crocifere vanno bene da mangiare in quantità moderate, soprattutto quando sono cottefrutta: tutti i frutti, compresi bacche, banane, arance, pomodori, ecc.cereali e semi senza glutine: riso, grano saraceno, quinoa, semi di chia e semi di linolatticini: tutti i latticini, inclusi latte, formaggio, yogurt, ecc.bevande: acqua e altre bevande non contenenti caffeinaLe persone con ipotiroidismo dovrebbero seguire una dieta basata su verdure, frutta e carni magre. Sono a basso contenuto di calorie e molto sazianti, il che può aiutare a prevenire l’aumento di peso. Le persone con ipotiroidismo hanno molte opzioni alimentari sane, tra cui uova, carne, pesce, la maggior parte di frutta e verdura, cereali e semi senza glutine, tutti i latticini e bevande senza caffeina.Ipotiroidismo e dieta: Esempio schema alimentare (attenzione non deve essere seguito senza il parere del proprio medico).Ecco un programma alimentare di 7 giorni per chi soffre di ipotiroidismo.Fornisce una buona quantità di proteine, ha una quantità da bassa a moderata di carboidrati e dovrebbe aiutarti a mantenere un peso sano.Assicurati di assumere i farmaci per la tiroide almeno 1-2 ore prima del primo pasto o come consigliato dal tuo medico. Nutrienti come fibre, calcio e ferro possono impedire al tuo corpo di assorbire adeguatamente i farmaci per la tiroide.Lunedi:colazione: pane tostato con uovapranzo: insalata di pollo con 2–3 noci del Brasilecena: pollo e verdure saltate in padella servite con risoMartedì:colazione: farina d’avena con 1/4 tazza (31 grammi) di frutti di boscopranzo: insalata di salmone alla grigliacena: pesce al forno con limone, timo e pepe nero servito con verdure al vaporeMercoledì:colazione: pane tostato con uovapranzo: avanzi della cenacena: spiedini di gamberi serviti con insalata di quinoagiovedi:colazione: budino di chia preparato durante la notte – 2 cucchiai (28 grammi) di semi di chia, 1 tazza (240 ml) di yogurt greco, 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia e frutta a fette a scelta. Lascia riposare in una ciotola o in un barattolo di vetro per una nottepranzo: avanzi della cenacena: agnello arrosto servito con verdure al vaporeVenerdìcolazione: frullato di banana e frutti di boscopranzo: panino con insalata di pollocena: fajitas di maiale – maiale magro a fette, peperoni e salsa – servite in tortillas di maisSabato:colazione: frittata di uova, funghi e zucchinepranzo: insalata di tonno e uova sodecena: pizza mediterranea fatta in casa condita con concentrato di pomodoro, olive e formaggio fetaDomenicacolazione: frittata con verdure variepranzo: insalata di quinoa con verdure e nocicena: bistecca alla griglia con contorno di insalata

