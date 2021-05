Dieta chetogenica: alimenti vietati per dimagrire

Salute e benessere Diete

Dieta chetogenica: alimenti vietati e non solo. La dieta chetogenica è una dieta molto seguite da chi decide di dimagrire rapidamente. La dieta chetogenica si basa su alimenti veri, poco processati, e comprende principalmente: grassi sani di prima qualità, come quelli dell’avocado, dell’olio extravergine d’oliva, dell’olio di lino, di cocco o dell’olio MCT, del burro ghee o grass-fed;carne proveniente da animali nutriti a erba, come manzo, vitello, agnello, pollo e selvaggina;pesce selvaggio, come salmone, trota, aringa, acciuga, sgombro;uova, privilegiando il tuorlo;semi e frutta secca oleosa, come mandorle, noci o nocciole;verdura, specialmente a foglia verde;frutta non zuccherina, come fragole, lamponi, ribes, more e mirtilli.Questi alimenti forniscono al tuo corpo i nutrienti essenziali di cui ha bisogno e cambieranno la fonte di energia con cui il tuo corpo lavorerà, passando dalla combustione dei carboidrati a quella dei grassi. Come avrai capito, i grassi sono il cuore pulsante dell’alimentazione chetogenica, e quindi puoi consumare: olive, olio di cocco, olio MCT, olio extravergine di oliva, olio di avocado, olio di lino, olio di noce, olio di canapa, burro di cocco, burro comune o chiarificato, maionese e i grassi naturalmente contenuti nella carne, pesce, pollo con la pelle e uova. Via libera a verdure come alghe, asparagi, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, cavolo cappuccio, cetriolo, cicoria, finocchi, funghi, indivia, prezzemolo, radicchio, rape, ravanelli, rucola, scalogno, sedano, spinaci, tarassaco, verdure a foglia verde, verza, spinaci, zucchine. Puoi consumare proteine animali derivanti da pesce, uova e carne di animali nutriti ad erba (grass-fed).Tra la frutta secca oleosa scegli noci, mandorle, semi di lino, noci di Macadamia, nocciole, noci brasiliane, noci pecan, fave di cacao.Tra le bevande scegli acqua, caffè, camomilla, tè, latte di mandorla e latte di cocco (rigorosamente senza zucchero).Dieta chetogenica, ecco gli alimenti vietati:zuccheri di ogni tipo, anche quelli nascosti ed aggiunti:pane e pasta di ogni qualità;frutta, ad esclusione di quella poco zuccherina come fragole e frutti rossi;farine derivanti da cereali;dolci realizzati con farine e zuccheri;alimenti zuccherini o amidacei che contengano molti carboidrati.Più concretamente, gli alimenti da evitare nella dieta chetogenica sono i cereali e tutti i loro derivati (come, ad esempio, la farina), i legumi, le patate, le castagne, gli zuccheri di ogni tipo, la frutta e i succhi di frutta. Se questa lista di alimenti vietati dalla dieta chetogenica ti sembra esagerata, sappi che limitando l’assunzione di carboidrati, la tua sensazione di fame diminuirà sensibilmente, aiutandoti a perdere peso. Infine, gli alimenti concessi con parsimonia nella dieta chetogenica sono:latticini, tra i quali prediligere i formaggi stagionati e grassi;verdure come peperoni, pomodori, melanzane, porri, piselli, fagiolini, cipolla, zucca, carote e barbabietole;dolcificanti come l’eritritolo (in assoluto il miglior dolcificante per la dieta chetogenica, perché non crea risposta insulinica), ma anche la stevia pura al 100%, o lo xilitolo.

