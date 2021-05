Due incidenti a Modica e 3 feriti

Cronaca Modica

Oggi pomeriggio le pattuglie della polizia locale di Modica sono intervenute in due incidenti stradali che hanno fatto registrare tre feriti. Il primo in Via San Giuliano-San’Elena, dove il conducente 79enne di un trattore ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. È stato trasportato dal 118 in ospedale. A Modica Alta, all’intersezione tra Viale Manzoni e Via Angelo Musco, si sono scontrati un motociclo e un’autovettura. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso. Al vaglio le dinamiche. (Foto repertorio)

