Scicli, Ã¨ morto Peppino Arrabito: ingegnere e attore sciclitano

Attualità Scicli

Scicli, è morto Peppino Arrabito: ingegnere e attore sciclitano Scicli, è morto Peppino Arrabito: ingegnere e attore sciclitano

Galllery

E’ morto Peppino Arrabito, stimato ingegnere e attore di Scicli. Aveva 69 anni. E’ deceduto oggi a Catania dopo aver lottato contro una malattia per molti mesi. L’ingegnere Arrabito è stato fondatore, tra gli altri della compagnia teatrale Gli Amici di Matteo nel lontano 1963, e consigliere da sempre del Consiglio Direttivo. Arrabito era molto conosciuto a Scicli non solo perché protagonista in molti lavori teatrali ma anche per la sua professione di ingegnere e di professore di matematica negli istituti tecnici. Alla famiglia le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.

E’ morto Peppino Arrabito, stimato ingegnere e attore di Scicli. Aveva 69 anni. E’ deceduto oggi a Catania dopo aver lottato contro una malattia per molti mesi. L’ingegnere Arrabito è stato fondatore, tra gli altri della compagnia teatrale Gli Amici di Matteo nel lontano 1963, e consigliere da sempre del Consiglio Direttivo. Arrabito era molto conosciuto a Scicli non solo perché protagonista in molti lavori teatrali ma anche per la sua professione di ingegnere e di professore di matematica negli istituti tecnici. Alla famiglia le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.