Attualità Modica

Modica, apre le porte il campetto di Treppiedi Nord Modica, apre le porte il campetto di Treppiedi Nord

Al termine di un lunghissimo iter burocratico, questa mattina il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha aperto ufficialmente le porte del campetto di calcio di Treppiedi Nord. Una piccola ma importante struttura sportiva che, realizzata nell’ambito del contratto di quartiere, ha incontrato non poche difficoltà per essere messa a disposizione della cittadinanza. “Un momento che tutto il quartiere aspettava perché questo piccolo campetto in sintetico rappresenta una importantissima valvola di sfogo per i tanti ragazzi che popolano la zona. Esso sarà a disposizione nelle ore antimeridiane per la vicina scuola Giovanni Falcone, mentre nelle ore pomeridiane sarà dedicato alle varie associazioni di quartiere di Treppiedi Nord. Abbiamo incontrato molte più difficoltà del previsto e lungaggini burocratiche, legate al contratto di quartiere, che ci hanno costretto a posticipare la data di apertura”.Il Primo Cittadino modicano annuncia che il campetto non rimarrà una struttura isolata: “L’idea è quella di realizzare un vero centro polivalente, sul modello di quello realizzato qualche chilometro più in là, nei pressi del plesso scolastico Denaro Papa. Per questo ho già dato mandato per la realizzazione di un altro campetto da dedicare alla pallavolo e di un’area fitness per adulti che sarà sempre aperta, un po’ come abbiamo fatto lo scorso anno nei vialetti di Marina di Modica. Non facendo parte queste nuove opere del contratto di quartiere, i tempi di realizzazione saranno notevolmente più celeri”.

Al termine di un lunghissimo iter burocratico, questa mattina il Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha aperto ufficialmente le porte del campetto di calcio di Treppiedi Nord. Una piccola ma importante struttura sportiva che, realizzata nell’ambito del contratto di quartiere, ha incontrato non poche difficoltà per essere messa a disposizione della cittadinanza. “Un momento che tutto il quartiere aspettava perché questo piccolo campetto in sintetico rappresenta una importantissima valvola di sfogo per i tanti ragazzi che popolano la zona. Esso sarà a disposizione nelle ore antimeridiane per la vicina scuola Giovanni Falcone, mentre nelle ore pomeridiane sarà dedicato alle varie associazioni di quartiere di Treppiedi Nord. Abbiamo incontrato molte più difficoltà del previsto e lungaggini burocratiche, legate al contratto di quartiere, che ci hanno costretto a posticipare la data di apertura”. Il Primo Cittadino modicano annuncia che il campetto non rimarrà una struttura isolata: “L’idea è quella di realizzare un vero centro polivalente, sul modello di quello realizzato qualche chilometro più in là, nei pressi del plesso scolastico Denaro Papa. Per questo ho già dato mandato per la realizzazione di un altro campetto da dedicare alla pallavolo e di un’area fitness per adulti che sarà sempre aperta, un po’ come abbiamo fatto lo scorso anno nei vialetti di Marina di Modica. Non facendo parte queste nuove opere del contratto di quartiere, i tempi di realizzazione saranno notevolmente più celeri”.