Commissariato Polizia di Stato Modica: i nuovi orari per le denunce

Commissariato P.S. di Modica: avviso per l’utenza. Rimodulazione orari ricezione pubblico dell’ufficio denunce. La Questura di Ragusa informa l’utenza che dal prossimo lunedì 17 maggio gli orari dell’Ufficio Denunce del Commissariato di P.S di Modica, saranno rimodulati e distribuiti nella fascia oraria mattutina/pomeridiana, per consentire ai cittadini di poter contemperare le proprie esigenze personali, spesso connesse ad impegni lavorativi. In tale contesto, l’Ufficio Denunce del Commissariato sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.Pertanto, si invitano gli utenti interessati ad osservare gli orari di apertura, onde evitare occasioni di assembramento negli orari di chiusura dell’Ufficio Denunce. Resta fermo che negli orari di chiusura, l’utenza potrà segnalare, gravi fatti reato o situazioni di necessità ed urgenza tramite il numero unico 112NUE, attivo H24. La Questura di Ragusa confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti i cittadini.

