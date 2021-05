Appuntamenti Ragusa

Giovanni Fortunato: riunione nazionale per aiutare associazioni sportive

Il Maestro Giovanni Fortunato, Presidente dell'Associazione internazionale di Arti Marziali e Sport da combattimento, Imac Federation e Presidente del Comitato Provinciale Opes Ragusa, richiama le associazioni sportive a ripartire. Il Maestro Fortunato ha iniziato un progetto di rilancio per cercare di aiutare tutte le associazioni sportive in difficoltà, visto il totale decadimento di tutto lo sport italiano. "Dobbiamo iniziare da capo e tutti insieme, - afferma Fortunato - questo è l'unico modo per aiutare realmente i nostri giovani e tutte le fasce d'età a riprendere in mano la grinta e l'entusiasmo. Per cui, a causa di queste serie problematiche e di molte altre, legate soprattutto allo sport di base, ho voluto dare appuntamento a tutte le associazioni che credono nella rinascita, alla riunione nazionale che si terrà su zoom il 30 maggio alle ore 16:00, dove saranno progettati, insieme a tanti colleghi sportivi e collaboratori di molte regioni italiane, eventi in tutta Italia per il 2021 e 2022.Grazie a tutti coloro che prenderanno parte a tale progetto di soccorso sportivo".

