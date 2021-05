Sport Ciclismo

Abiomed Bike & Co. Ragusa: una valanga rosa a Erice

La valanga rosa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa continua a mietere successi, uno dopo l’altro. Segno di una forza ormai fin troppo evidente in alcune categorie e, soprattutto, della fame di vittorie emersa anche a Erice in occasione della prova unica del campionato regionale giovanile Xco. Qui, a fronte di un tracciato competitivo, le ragazzine terribili allenate dal duo Maurizio Messasalma e Giuseppe Nascondiglio, così come il resto del gruppo che ha partecipato alla competizione, sono tornate a fare sentire la propria voce. E così, nella categoria Allieve donne primo anno è da registrare il secondo posto di Anastasia Micieli mentre è arrivata una doppietta Abiomed nella categoria Esordienti donne primo anno: prima Alessia Micieli, seconda Giada Nascondiglio. Da segnalare, nello stesso ambito, la quinta posizione di Erika Boscarino.Il primo posto ha consentito ad Alessia Micieli di conquistare il titolo di campionessa regionale nella propria categoria. Per quanto riguarda i maschietti, invece, è arrivato il 17esimo posto di Giuseppe Carpano tra gli Esordienti di secondo anno e la buona performance di Piergiorgio Cabibbo tra gli Esordienti di primo anno. “Un’altra prova muscolare da parte della nostra squadra, per quanto riguarda il gruppo femminile – sottolineano i vertici del sodalizio societario – che testimonia la grande capacità di miglioramento che queste atlete hanno avuto nel corso della stagione. Riteniamo che abbiano fatto del loro meglio, e i risultati si sono visti, e che in prospettiva la loro crescita si annunci molto interessante in chiave futura”.

