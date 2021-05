Salute e benessere Covid

Vaccini, dal 17 maggio via libera alle prenotazioni per i 40enni Vaccini, dal 17 maggio via libera alle prenotazioni per i 40enni

ROMA - Da lunedì 17 maggio le Regioni potranno avviare le prenotazioni vaccinali anche per gli over 40. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha infatti inviato una lettera alle Regioni e alle Province Autonome nella quale si spiega che ’’per consentire una migliore programmazione si dà facoltà di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981’’. Secondo quanto si apprende, la missiva ribadisce comunque ’’l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura’’.

ROMA - Da lunedì 17 maggio le Regioni potranno avviare le prenotazioni vaccinali anche per gli over 40. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha infatti inviato una lettera alle Regioni e alle Province Autonome nella quale si spiega che ’’per consentire una migliore programmazione si dà facoltà di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981’’. Secondo quanto si apprende, la missiva ribadisce comunque ’’l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura’’.