Dieta senza zuccheri e senza carboidrati: dimagrire in 7 giorni

La dieta senza zuccheri e senza carboidrati per 7 giorni aiuta a dimagrire fino a 3 kg. Si tratta di una dieta che serve a risvegliare il metabolismo e a facilitare la perdita di peso. Ma come funziona la dieta senza zuccheri e senza carboidrati? Una dieta senza zuccheri e senza carboidrati è una una dieta che limita i carboidrati, che si trovano principalmente in alimenti zuccherati, pasta e pane. Invece di assumere carboidrati, si prediligono cibi integrali, tra cui proteine naturali, grassi e verdure. Sono numerosissimi gli studi che dimostrano che le diete a basso contenuto di carboidrati possono causare perdita di peso e migliorare i marcatori di salute. Alcune di queste diete senza carboidrati, come la chetogenica, sono state di uso comune per decenni e sono oggi raccomandate da molti medici. E la cosa che le rende ancor più interessanti è che non c’è bisogno di contare le calorie o utilizzare prodotti speciali. Tutto quello che devi fare è assumere cibi integrali e naturali che rendono la tua alimentazione completa, nutriente e saziante.Dieta senza zuccheri e senza carboidrati: menù completo dei 7 giorniLunedì: Colazione: un caffè senza zucchero, 50 g di pane integrale spalmato con crema di arachidi al 100% e senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco magro con cacao in polvere. Pranzo: 2 uova sode con spinaci conditi con 1 cucchiaino di olio evo e succo di limone. Merenda: una coppetta di frutti di bosco. Cena: 150 g di bistecca alla piastra con insalata verde condita con un cucchiaino di olio evoMartedì: Colazione: caffè senza zucchero. 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: due quadratini di cioccolato fondente al 90% di cacao. Pranzo: 150 g pollo marinato con erbe aromatiche e succo di limone, cotto alla piastra. Insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: un kiwi. Cena: 150 g di bresaola. Pomodorini conditi con origano e un cucchiaino di olio evo.Mercoledì: Colazione: caffè senza zucchero; toast con crema di avocado e salmone. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 2 uova sode. Insalata verde e pomodori. Merenda: 1 yogurt bianco magro con un pizzico di cacao amaro senza zucchero. Cena: 150 g di prosciutto cotto. Insalata verde condita con semi e un cucchiaino di olio evo.Giovedì: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di nocciola al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 banana piccola. Pranzo: 150 g di ricotta di capra con pinoli; carote al vapore condite con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco magro.Cena: 180 g di filetti di nasello al cartoccio.Venerdì: Colazione: caffè senza zucchero. Una macedonia di frutta fresca con scaglie di mandorle. Spuntino: carote grattugiate con succo di limone. Pranzo: salmone e zucchine al vapore. Merenda: 1 yogurt magro bianco aromatizzato con cannella. Cena: arrosto di tacchino. Insalata mista condita con un cucchiaino di olio evo.Sabato: Colazione: caffè senza zucchero; 50 g di pane integrale con un velo di crema di arachidi al 100% senza zucchero. Spuntino: 1 spremuta di arancia. Pranzo: 150 g di pollo alla griglia; insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo. Merenda: 1 yogurt bianco greco. Cena: filetto di branzino al forno. Finocchi al vapore.Domenica: Colazione: caffè senza zucchero. Uno yogurt bianco con frutta secca. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 150 g di bistecca. Broccoli al vapore. Merenda: 1 centrifugato di frutta e verdura. Cena: pasto libero.

