Incidente sulla Sp 13 a Ragusa, un ferito FOTO

Incidente sulla Sp 13 a Ragusa, un ferito

Una squadra operativa dei Vigili del fuoco di Ragusa è intervenuta oggi pomeriggio alle ore 17.25 per un incidente stradale è avvenuto sulla Sp 13 a Ragusa, la strada denominata Cento pozzi, al km 3+700. Lo scontro è avvenuto tra un furgone e un’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il giovane 20enne, conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere. Illese le tre persone che viaggiavano a bordo del furgone. Sul posto 2 ambulanze del 118 e Polizia di Stato per i rilievi di loro competenza.

