Modica, è morto il dottore Giuseppe Blanco

E’ morto oggi a Modica il dottore Giuseppe Blanco, medico nefrologo molto noto in città. Aveva 67 anni. Il dottore Blanco ha lavorato per tanti anni nel reparto di Nefrologia all’ospedale Maggiore di Modica. Medico stimato e amato da tutti sia per la sua grande professionalità che per la sua disponibilità e gentilezza verso gli altri. I funerali del dottore Blanco si terranno domani, 14 maggio, alle ore 15,30 nel Duomo di San Pietro a Modica. “Professionista e uomo dai valori indimenticabili”, è così che lo ricorda il personale dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi.

