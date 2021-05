Attualità Ragusa

Giornata Mondiale Fibromialgia: una targa ricordo al Comune di Ragusa Giornata Mondiale Fibromialgia: una targa ricordo al Comune di Ragusa

Una targa ricordo al Comune di Ragusa per avere aderito alla Giornata Mondiale della Fibromialgia. L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ha consegnato ieri sera al sindaco Peppe Cassì una targa di ringraziamento all’Amministrazione comunale per avere aderito alla Giornata Mondiale della Fibromialgia illuminando nella serata di mercoledì 12 maggio la facciata del Comune di Ragusa di colore viola. A consegnare il riconoscimento al primo cittadino nella piazza antistante Palazzo di Città, alla presenza di numerose aderenti all’Associazione che si sono adoperate ad organizzare l’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia” e della consigliere comunale Gianna Occhipinti che si è fatta da tramite tra il Comune e l’associazione per promuovere l’evento, è stata la socia Ivana Carnemolla.

Una targa ricordo al Comune di Ragusa per avere aderito alla Giornata Mondiale della Fibromialgia. L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ha consegnato ieri sera al sindaco Peppe Cassì una targa di ringraziamento all’Amministrazione comunale per avere aderito alla Giornata Mondiale della Fibromialgia illuminando nella serata di mercoledì 12 maggio la facciata del Comune di Ragusa di colore viola. A consegnare il riconoscimento al primo cittadino nella piazza antistante Palazzo di Città, alla presenza di numerose aderenti all’Associazione che si sono adoperate ad organizzare l’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia” e della consigliere comunale Gianna Occhipinti che si è fatta da tramite tra il Comune e l’associazione per promuovere l’evento, è stata la socia Ivana Carnemolla.