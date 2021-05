Salute e benessere Diete

Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: come funziona Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: come funziona

Dieta portoghese per dimagrire 5 kg: dura pochi giorni. La dieta portoghese o dieta del latte arriva direttamente dal Portogallo. Si tratta di un regime alimentare molto drastico che prevede il consumo di latte e altri pochi alimenti. La dieta del latte non può essere seguita oltre i giorni stabiliti e non può essere seguita se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. La dieta del latte infatti presenta dei rischi per la salute. La dieta portoghese, ideata in Portogallo, se seguita bene, promette inoltre di far perdere ben 5 chili in soli 7-8 giorni. Un sistema “miracoloso” che si basa su un ingrediente principale molto nutriente: il latte.Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: Rischi per la saluteAttenzione: come tutte le altre diete basate su un solo alimento, anche questa non va seguita troppo a lungo, per evitare di creare seri scompensi all’organismo. Ricordiamo inoltre che è bene non fidarsi troppo delle diete troppo restrittive e che promettono immediati effetti miracolosi basati sull'apporto di pochi nutrienti, in quanto potrebbero essere seriamente dannosi per la salute. Dunque, prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è sempre bene chiedere il consiglio di un medico specialista. Infine, precisiamo che si sconsiglia questa dieta alle donne in gravidanza, in fase di allattamento o a tutti coloro che presentano particolari patologie.Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: i benefici del latteIl latte è uno degli alimenti più antichi del mondo. Una bevanda particolarmente nutriente e un prezioso alleato della salute di adulti e dei bambini per le sue numerose proprietà. Quando parliamo di latte subito pensiamo a quello vaccino (intero, parzialmente scremato o scremato), perché il più consumato in assoluto. Ma in commercio esistono numerose varietà, ognuna con proprietà differenti che si adattano alle diverse esigenze personali. Il latte è ricco di calcio e vitamina D (fondamentale per la formazione di ossa e denti), di vitamine del gruppo B e A e contiene tutti gli aminoacidi che servono al nostro organismo per rimanere in buona salute.Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: come funzionaLa dieta del latte prevede lo svolgimento di attività fisica almeno due volte a settimana. In questo regime alimentare l'assunzione di liquidi è molto importante, infatti, oltre al latte stesso, ogni giorno vanno consumati 1,5 o 2 litri di acqua. La dieta prevede poi l’integrazione di piccole quantità di riso, verdure e carni bianche. Come riportato da alcuni siti web come Ricettasprint e Velvet Gossip da cui abbiamo tratto le informazioni, il menù tipico settimanale è il seguente:giorno 1: 6 bicchieri di latte;giorno 2: 4 bicchieri di latte e 2 frutti;giorno 3: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e un formaggio light;giorno 4: 4 bicchieri di latte, 1 frutto e 1 bistecca magra;giorno 5: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo e 1 bistecca;giorno 6: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 uovo sodo, 1 bistecca e del formaggio light;giorno 7: 3 bicchieri di latte e 3 frutti;giorno 8: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 bistecca e un po’ di formaggio light.

Dieta portoghese per dimagrire 5 kg: dura pochi giorni. La dieta portoghese o dieta del latte arriva direttamente dal Portogallo. Si tratta di un regime alimentare molto drastico che prevede il consumo di latte e altri pochi alimenti. La dieta del latte non può essere seguita oltre i giorni stabiliti e non può essere seguita se si soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. La dieta del latte infatti presenta dei rischi per la salute. La dieta portoghese, ideata in Portogallo, se seguita bene, promette inoltre di far perdere ben 5 chili in soli 7-8 giorni. Un sistema “miracoloso” che si basa su un ingrediente principale molto nutriente: il latte. Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: Rischi per la salute

Attenzione: come tutte le altre diete basate su un solo alimento, anche questa non va seguita troppo a lungo, per evitare di creare seri scompensi all’organismo. Ricordiamo inoltre che è bene non fidarsi troppo delle diete troppo restrittive e che promettono immediati effetti miracolosi basati sull'apporto di pochi nutrienti, in quanto potrebbero essere seriamente dannosi per la salute. Dunque, prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è sempre bene chiedere il consiglio di un medico specialista. Infine, precisiamo che si sconsiglia questa dieta alle donne in gravidanza, in fase di allattamento o a tutti coloro che presentano particolari patologie.

Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: i benefici del latte

Il latte è uno degli alimenti più antichi del mondo. Una bevanda particolarmente nutriente e un prezioso alleato della salute di adulti e dei bambini per le sue numerose proprietà. Quando parliamo di latte subito pensiamo a quello vaccino (intero, parzialmente scremato o scremato), perché il più consumato in assoluto. Ma in commercio esistono numerose varietà, ognuna con proprietà differenti che si adattano alle diverse esigenze personali. Il latte è ricco di calcio e vitamina D (fondamentale per la formazione di ossa e denti), di vitamine del gruppo B e A e contiene tutti gli aminoacidi che servono al nostro organismo per rimanere in buona salute. Dieta portoghese per dimagrire 5 kg in pochi giorni: come funziona

La dieta del latte prevede lo svolgimento di attività fisica almeno due volte a settimana. In questo regime alimentare l'assunzione di liquidi è molto importante, infatti, oltre al latte stesso, ogni giorno vanno consumati 1,5 o 2 litri di acqua. La dieta prevede poi l’integrazione di piccole quantità di riso, verdure e carni bianche. Come riportato da alcuni siti web come Ricettasprint e Velvet Gossip da cui abbiamo tratto le informazioni, il menù tipico settimanale è il seguente:

giorno 1: 6 bicchieri di latte;

giorno 2: 4 bicchieri di latte e 2 frutti;

giorno 3: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e un formaggio light;

giorno 4: 4 bicchieri di latte, 1 frutto e 1 bistecca magra;

giorno 5: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo e 1 bistecca;

giorno 6: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 uovo sodo, 1 bistecca e del formaggio light;

giorno 7: 3 bicchieri di latte e 3 frutti;

giorno 8: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 1 bistecca e un po’ di formaggio light.