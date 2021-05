Dieta iper controllata di Jennifer Lopez: cosa mangia ogni giorno

Salute e benessere Dimagrire

Dieta iper controllata di Jennifer Lopez: ecco cosa mangia ogni giorno.La bellissima popstar americana Jennifer Lopez segure una dieta iper controllata per mantenersi in forma a cui abbina anche tanto allenamento. Periodicamente la popstar segue una dieta di dieci giorni senza zuccheri e carboidrati. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la dieta senza zuccheri e carboidrati di dieci giorni della splendida popstar Jennifer Lopez. La colazione comincia con un frullato ricco di proteine o farina d’avena, reso più sostanzioso grazie a semi e bacche. Secondo la testata People, il suo frullato ideale per la colazione è composto da fragole, mirtilli, yogurt greco, cannella, miele e proteine in polvere, per mantenere la muscolatura efficiente. La popstar americana è anche una grande fan del classico bicchiere di acqua e limone per cominciare la giornata, e continua a mantenersi idratata bevendo un minimo di sette bicchieri ogni giorno, come ha spiegato il suo allenatore Dodd Romero a Us Weekly nel 2019. Ma non la vedrete mai sorseggiare un caffè per svegliarsi la mattina: la cantante evita accuratamente la caffeina.Il pranzo come spiega la sua personal trainer, Tracy Anderson, che tiene Jennifer a dieta stretta: deve essere molto pulito perché ha bisogno di un carburante sano per tutte le attività che fa durante la giornata», ha scritto sul suo sito web nel 2018. «Ogni alimento è biologico e il menu è molto studiato: è ricco di proteine di alta qualità e di un sacco di alimenti nutrienti e freschi. Tantissime sono le insalate preparate con cavolo, semi di zucca tostati, formaggio (tipo feta) sbriciolato e scalogni, il tutto condito da un filo d’olio d’oliva. La cenadella Lopez è ricca di verdure verdi, come asparagi, cavoletti di Bruxelles, broccoli e cavoli abbinate a braciole di maiale, riso bianco, fagioli e verdure, alimenti molto amati dalla sua famiglia.

