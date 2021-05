Attualità Sanità

Oggi a Scicli apre Hub vaccinale: 100 persone prenotate Oggi a Scicli apre Hub vaccinale: 100 persone prenotate

A dare l’annuncio dell’apertura del nuovo hub sono stati il direttore generale, Angelo Aliquò, e il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Da domani a Scicli in contrada Zagarone entra in funzione l’hub vaccinale. Un ampio spazio che ospiterà tre punti accettazione e due postazioni per la vaccinazione. Risultano già prenotate 100 persone che si aggiungono alle 60 “vecchie” prenotazioni dell’ospedale “Busacca” che cesserà di essere Centro vaccinale. Soddisfazione del Sindaco che ha rivolto un sentito ringraziamento al Direttore Generale per la sua sensibilità nell’avere accolto le istanze dei cittadini di Scicli. Nella sede di contrada Zagarone continueranno gli appuntamenti per l’esecuzione dei test rapidi.

A dare l’annuncio dell’apertura del nuovo hub sono stati il direttore generale, Angelo Aliquò, e il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Da domani a Scicli in contrada Zagarone entra in funzione l’hub vaccinale. Un ampio spazio che ospiterà tre punti accettazione e due postazioni per la vaccinazione. Risultano già prenotate 100 persone che si aggiungono alle 60 “vecchie” prenotazioni dell’ospedale “Busacca” che cesserà di essere Centro vaccinale. Soddisfazione del Sindaco che ha rivolto un sentito ringraziamento al Direttore Generale per la sua sensibilità nell’avere accolto le istanze dei cittadini di Scicli. Nella sede di contrada Zagarone continueranno gli appuntamenti per l’esecuzione dei test rapidi.