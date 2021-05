Bando Comune di Pozzallo per servizi assistenziali anziani e disabili

Attualità Pozzallo

Avviso del Comune di Pozzallo. L’Albo Comunale dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali consentirà agli anziani, ai disabili, ai minori e alle loro famiglie, presi in carico dai servizi sociali, di poter usufruire di buoni di servizio (voucher) per l’acquisto di servizi di assistenza. I servizi che potranno essere erogati sono i seguenti: assistenza domiciliare; interventi di aiuto domestico, interventi di supporto psicologico/educativo; trasporto sociale. L'istanza di accreditamento dovrà essere presentata entro e non oltre le 13:00 del 31 mag-gio 2021. L'avviso è pubblicato nella sezione Avvisi Bandi del sito del Comune di Pozzallo.“Questo bando di accreditamento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comu-nale per far fronte alle esigenze del territorio in maniera celere ed autonoma; inoltre lo strumento di accreditamento consentirà la libera scelta dei cittadini fruitori dei servizi nell’individuazione dell’ente erogatore e garantirà una sempre maggiore qualità dei servizi offerti”, afferma l’Assessore ai Servizi Sociali, la Dott.ssa Alessandra Azzarelli.

