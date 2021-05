Appuntamenti Vittoria

IX Vittoria Peace Film Fest 2021. Aperti i bandi di concorso per lungometraggi, documentari e cortometraggi. È possibile partecipare inviando le opere entro il 31 agosto. È stata annunciata la IX edizione del Vittoria Peace Film Fest. La kermesse cinematografica è in programma alla Multisala Golden di Vittoria (Ragusa) e sulla piattaforma di MyMovies, dal 13 al 16 dicembre 2021. Lo comunicano Giuseppe Gambina e Luca Gambina. I direttori artistici rendono nota la pubblicazione dei bandi di concorso (in italiano e in inglese). Alle selezioni relative ai “Lungometraggi”, “Documentari” e ai “Cortometraggi” possono essere iscritte tutte le opere italiane e straniere realizzate dal 1° gennaio 2021, edite e inedite. I film possono essere girati in qualsiasi lingua, dialetti inclusi, purché siano sottotitolati in italiano. La scadenza per partecipare al festival (a titolo gratuito) è fissata al 31 agosto 2021.Per scaricare i bandi di concorso del Vittoria Peace Film Fest occorre consultare i siti web www.vittoriapeacefilmfestival.com e www.cinemagolden.it.È possibile richiedere i bandi di concorso via mail, ai seguenti indirizzi: vittoriapeacefilmfestival@gmail.com e laboratorio451@gmail.com.Sono accettati, esclusivamente, i film inviati attraverso i link, alle suddette e-mail.I premi in palio per i film che partecipano al Vittoria Peace Film Fest sono: “Miglior Lungometraggio”, “Premio speciale della giuria sezione lungometraggi”, “Miglior Documentario”, “Premio speciale della giuria sezione documentari”, “Miglior cortometraggio”, “Premio speciale della giuria sezione cortometraggi”. Il festival è presieduto dal regista Pasquale Scimeca. Il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. Il Vittoria Peace Film Fest, sostenuto dal ministero della Cultura, con il patrocinio della città di Vittoria, è un progetto di G&G Cinema Teatri Arene srl, realizzato in collaborazione con il Cineclub d’Essai di Vittoria. La selezione dei cortometraggi è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.«La pace, nelle sue molteplici declinazioni, rappresenta – affermano Giuseppe Gambina e Luca Gambina – il nucleo centrale del Vittoria Peace Film Fest. Dopo il successo dell’ottava edizione online trasmessa sulla piattaforma di MyMovies, la nuova edizione del festival, la nona, pensata per la sala, in diretta e con la presenza del pubblico e degli studenti, utilizzerà anche una sala aggiuntiva virtuale, quella della piattaforma. In questo modo sarà possibile fruire della bellezza di un festival in live e dell’estensione di un festival in streaming. Dunque, sarà un’edizione “mista”. Per queste ragioni, è stata confermata, ancora una volta, la collaborazione con MyMovies».

