Attenti alla nuova truffa su Facebook. Arriva un messaggio nella quale si invita a cliccare su un link per evitare che l’account sia eliminato. E’ una truffa che sta girando in queste ore su Facebook. Il messaggio è arrivato anche nella nostra pagina del Quotidiano di Ragusa.La notifica del messaggio ha la scritta WARNING Facebook Security - Page e mostra il logo di facebook.Ecco l’avviso che ci è stato notificato nella pagina Facebook del Quotidiano di RagusaNotifica: il tuo account sarà disabilitato!Account FACEBOOK sei già stato segnalato da altri per l'abuso di account, questa è una violazione del nostro Accordo e potrebbe risultare disabilitato nel tuo account. Verifica il tuo account email per sbloccare e aiutaci a fare di più per sicurezza e convenienza per tutti.Recupera immediatamente il tuo account FACEBOOK cliccando sul link qui sotto:https://sites.google.com/view/1gb4zmn-securepage/home′′ Attenzione ′′Se ignori questo messaggio, non possiamo recuperare il tuo account e il tuo account sarà disabilitato in modo permanente.Scusa se interrompo la tua comodità.Grazie per far parte della community di Facebook.SinceramenteTeam Report sicurezza. 2021SE CLICCATE SUL LINK vi riposrta ad una pagina con una url lunghissima e con la scritta in alto a sinistra FECEBOOK (VEDI FOTO)Cosa fare se vi arriva la notifica?Ovviamente non cliccate sul link e ricordate che Facebook comunica con i gestori delle pagine attraverso il centro di assistenza e non, come in questo caso, con altre pagine fan. Poi andate sui tre puntini che si trovano in alto a destra nella pagina falsaWARNING Facebook Security - PageProvider di servizi Internete cliccate selezionando TROVA ASSISTENZA O SEGNALA LA PAGINA. Naturalmente bisogna segnalare la pagina.