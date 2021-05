Sicilia Migranti

Alarm Phone: Barca naufraga nel Mediterraneo, un morto e 23 dispersi

ROMA - ’’Altre morti alle frontiere UE. Delle 66 persone che ci hanno chiamato questa mattina solo 42 sono sopravvissute, una è morta e 23 sono i dispersi’’. Lo denuncia su Twitter Alarm Phone. ’’Abbiamo perso il contatto alle 08.12. Non abbiamo più parole per denunciare le uccisioni del regime di frontiera #AbolishBorders’’, prosegue Alarm Phone che questa mattina aveva lanciato l’allarme per 6 barche in pericolo nel Mediterraneo.’’Un altro naufragio. Un corpo è stato recuperato mentre 23 persone risultano disperse. Nel nostro Mediterraneo una strage incessante - commenta il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto -. Siamo di fronte a una carneficina le cui colpe pesano su un’Europa e su politiche pavide e disumane. Ripristinare il soccorso in mare. Ora!’’.