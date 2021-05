Occhiali da sole Moda Estate 2021: 5 modelli di tendenza

Moda e spettacolo Occhiali da sole

Occhiali da sole: moda estate 2021: 5 modelli di tentenza. Gli occhiali da sole e le tendenze per la moda Estate 2021. Ecco le 5 tendenze di moda per la prossima stagione estiva: visiera, nero minimale, lo stile anni 70 e non solo. Gli occhiali da sole per l’estate 2021 sono un inno al rigore (delle forme) e alla leggerezza (dei materiali). I brand tornano ad attingere alle forme del passato, nello specifico a quelle inconfondibili dei decenni Settanta e Novanta, reinterpretandole con nuove palette cromatiche, come i pastello, e con dettagli giocosi, come catene e charms rimovibili, o ancora una spolverata di glitter. Il tutto sempre con un occhio di riguardo verso la sostenibilità dei materiali. Seppure la mascherina ormai inevitabile e gli occhiali non vadano sempre d’accordo, le persone non rinunciano a passeggiare sfoggiando il modello all’ultimo grido.Ecco le 5 tendenza di moda estate 2021 per gli occhiali da soleVisieraCoprire, proteggere o mascherarsi: ci sono tanti e diversi motivi per indossare gli occhiali da sole a visiera. Ai canonici modelli a mascherina che arrivano alle gote, si aggiungono le proposte più sperimentali e futuristiche (forse sintomo della moda che sta cambiando in tempo di pandemia): stiamo parlando di modelli dotati di lenti larghe e lunghe, un incrocio ibrido tra un paio di sunglasses e una visiera di protezione. Ad accentuare questo carattere, altri accessori come il passamontagna in pendat con gli occhiali.Nero minimaleL'occhiale nero ha sempre un suo fascino e torna anche nella primavera estate 2021 con una veste rinnovata: strizza l'occhio al minimalismo nella forma e nell'estetica. Alla lente black è abbinata una montatura sottile e leggera, percettibile solo dalle rispettive asticiole. Questa proposta permette di essere abbinata a orecchini importanti, cerchietti e velette di tulle.Sperimentare con le geometrieNuove forme e tagli inediti, gli stilisti hanno sperimentato con gli occhiali da sole per stupire. L'obiettivo è quello di creare un design unico, originale e riconoscibile.Bold, pop & toyMontature spesse, arrotondate che ricordano i modelli giocattolo. Indossare questi occhiali da sole è un invito a divertirsi e osare con i colori, prendendo non troppo sul serio la questione “moda”.Nostalgia anni '70Lenti gialle e montatura a forma di goccia, due elementi di design che segnano profondamente l'occhialeria degli anni '70 e che ora ritorna con le nuove proposte.