Nasce il primo yogurt al ficodindia in Sicilia: ricco di proteine e senza grassi

Nasce in Sicilia il primo yogurt al ficodindia. Dall’incontro del buon latte proveniente dai pascoli degli altopiani iblei e dei fichidindia rossi rigorosamente siciliani prende origine uno yogurt magro, ricco di proteine, ideale per chi ci tiene alla salute e non vuole rinunciare alla dolcezza. Lo yogurt con confettura di fichidindia rossi, arricchito dalla bontà delle mandorle tostate, è uno dei prodotti della nuova linea Le Delizie nata dalla collaborazione di due realtà made in Sicily che hanno deciso di rispondere al difficile momento della pandemia da Covid 19 con l’operatività e l’inventiva. Si tratta di Latterie Riunite, azienda ragusana fondata nel 1959 e grande interprete della tradizione casearia siciliana, e da Fico Essere Buoni, giovane e dinamica realtà di San Cono specializzata in confetture di qualità prodotte con frutti siciliani freschi e naturali. “È un progetto a cui lavoriamo da diversi mesi, in un periodo di crisi a cui abbiamo deciso di rispondere non con le mani in mano ma l’operatività e la lungimiranza – dichiara Marco La Rosa, socio-responsabile amministrativo Latterie Riunite-.Volevano proporre al consumatore un prodotto nuovo mirato a target ben precisi accomunati dall’esigenza di nutrirsi bene scegliendo prodotti siciliani. Abbiamo pertanto scelto di collaborare con Fico Essere Buoni, un’azienda che lavora con originalità ed è attenta alla qualità e si è pensato subito al ficodindia”. “Un piacere per noi collaborare con Latterie Riunite – affermano Daniela Farchica e Luca Santanocito, responsabili di Fico Essere Buoni-. Abbiamo molto in comune, in primis l’impegno nel valorizzare il territorio siciliano. E nella retroetichetta abbiamo voluto sottolineare ed apertamente dichiarare il patto tra queste due realtà volto a creare qualcosa di importante per la Sicilia”. Accanto allo yogurt con confettura di fichidindia rossi e mandorle tostate, altri cinque gusti realizzati sempre con le confetture prodotte da Fico Essere Buoni: con marmellata d’arancia di Sicilia, con confettura di albicocca, con confettura di fragole, con crema di pistacchio e l’immancabile bianco.“Tutti sono con lo 0 % di grassi e il 10% proteine, quindi sono magri e al tempo stesso nutrienti, consigliati per diabetici e sportivi – aggiunge Giacomo Guarnieri, consulente commerciale di Latterie Riunite -. Compatti e cremosi, si possono consumare in vari momenti della giornata, anche come dessert”. Tutti le confezioni sono nel formato da 150 g e dall’appeal ecologico grazie a pack realizzati con carta e plastica riciclati e riciclabili al 100%. “Abbiamo puntato ad una scelta ECO – conclude Fabrizio Mazza, vicepresidente Latterie Riunite- perché riteniamo sia fondamentale oggi contribuire alla sostenibilità ambientale”. Gli yogurt Le Delizie saranno in distribuzione a partire dal 17 maggio prossimo e saranno presenti nel banco frigo sia della GDO sia dei negozi specializzati nonché negli Hotel per la colazione degli ospiti.