E' Orazio Iabichino il giovane morto in incidente a Modica

E’ Orazio Iabichino il 21 morto stamattina in un incidente avvenuto in contrada Zappulla Gisana a Modica. Pare che il 21enne sia caduto trovava a bordo di un trattore condotto da un amico quando, per cause in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio precipitando sul selciato dove ha sbattuto la testa. Nonostante l’intervento del 118 e la successiva richiesta dell’elisoccorso per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia.