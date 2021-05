E' morto il giovane vittima di un incidente oggi a Modica

Cronaca Modica

E’ morto il giovane rimasto vittima di un incidente in Contrada Zappulla Gisana stamattina a Modica. Si tratta di un ventunenne modicano. Secondo le prime informazioni pare che il giovane fosse a bordo di un trattore condotto da un amico. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso l’equilibrio precipitando sul selciato, dove ha sbattuto la testa. In un primo momento era stato chiamato l’elisoccorso ma tutto si è rivelato inutile. Il povero giovane è deceduto. Sul posto la polizia stradale.