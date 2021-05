Sei dosi di vaccino Pfizer iniettate tutte per sbaglio a una 23enne

Salute e benessere Vaccino

È stata dimessa dopo 24 ore di osservazione la ragazza di 23 anni a cui ieri sono state somministrate per errore sei dosi di vaccino Pfizer all'ospedale Noa di Massa. Nel frattempo l'Asl Toscana Nord-Ovest ha promosso un audit per cercare di capire cosa sia successo nella catena delle procedure da osservare prima dell'inoculazione di un vaccino. E dunque appurare perchè gli è stata fatta per errore un'iniezione contenente una fiala intera di siero e non con una singola dose. La ragazza è una giovane tirocinante di psicologia clinica che aveva ottenuto l’appuntamento per la prima dose in quanto rientrante nella categoria ‘personale sanitario’. Le condizioni della 23enne, che è stata sottoposta a una terapia di fluidi e tachipirina, sono tuttavia sempre rimaste buone. Si tratta del primo caso in Italia.La procedura standard di vaccinazione prevede che il personale medico estragga con una siringa dalla fiala la quantità corrispondente a una dose. Un passaggio tecnico 'saltato' ieri dal personale addetto alle inoculazioni che, dopo aver concluso l’operazione, e resosi conto dell'accaduto, ha subito comunicato alla ragazza l’errore. La sperimentazione effettuata da Pfizer relativa ai sovradosaggi si è fermata a 4 dosi inoculate contemporaneamente, e quindi manca una casistica clinica. L'episodio avvenuto all’ospedale Noa di Massa è stato segnalato All'Aifa.