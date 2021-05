Salute e benessere Diete

Perdere 4 chili con la dieta senza lievito: sgonfia pancia

La dieta senza lievit0 per perdere 4 chili: sgonfia pancia. La dieta senza lieviti per perdere 4 chili è una dieta nota anche come sgonfia pancia. E’ questo l’obiettivo di chi segue la dieta senza lieviti, un obbligo per chi è intollerante ai lieviti, una scelta per chi invece vuole dimagrire eliminando cibi che, a quanto pare, aumentano il gonfiore. Gonfiore, pesantezza allo stomaco, sono i comuni sintomi di chi è intollerante al lieviti e che con la loro eliminazione cessano di manifestarsi. È per questo che molte persone, anche se non intolleranti ai lieviti decidono di eliminare il lievito dall’alimentazione, per evitare il gonfiore alla pancia, per non appesantirsi lo stomaco, riducendo così anche il girovita.Il lievito fa ingrassare?I lieviti non sono solo presenti, come molti pensano, in alimenti da forno come pane, pizza, dolci lievitati, ma anche in altri alimenti come nei formaggi fermentati, nella salsa di soia, nella birra e nel vino, e in generale in tutti gli alimenti che richiedono un processo di fermentazione. Un po’ come accade per la dieta gluten free che sta vivendo da tempo un vero e proprio successo e viene seguita anche da chi non è celiaco, soltanto perché si crede sia più salutare e faccia dimagrire, lo stesso avviene per la dieta senza lievito.Dieta senza lievito per perdere 4 chili: come funziona?Il meccanismo della dieta senza lieviti contro la pancia gonfia è semplice, basta eliminare o ridurre fortemente cibi che contengono lievito per qualche tempo, in modo da consentire all’organismo di disintossicarsi, di rafforzare le difese immunitarie, di regolarizzare la flora batterica e ridurre il senso di gonfiore e pesantezza.Dieta senza lieviti: alimenti da evitareI lieviti non sono solo presenti, come molti pensano, in alimenti da forno come pane, pizza, dolci lievitati, ma anche in altri alimenti come nei formaggi fermentati, nella salsa di soia, nella birra e nel vino, nelle bevande zuccherine e gassate, e in generale in tutti gli alimenti che che richiedono un processo di fermentazione.prodotti da forno: torte, pizze, pane, biscotti e crackerslatticini: formaggi freschi e stagionati, prodotti alla soialenticchiefrutta essiccata: muesli, uvetta e dattericondimenti: dado, maionese, salsa di soia, mielefunghibevande: vino, birra e superalcolicicibi conservati da più giorniLe purine inoltre si trovano anche nella frutta secca, nelle carni grasse, in cavoli e verza, nell’aceto e dadi da brodo.Dieta senza lieviti: alimenti da preferire:A pranzo e a cena ci si mantiene leggeri preferendo:il pesce alla carne grassala pasta integrale a quella raffinata, il pane azzimo a quello tradizionale.spezzatino di manzoarrosto di tacchinominestrone di verdureuna ricca insalatona di verdure crudeDieta senza lieviti: beneficiSicuramente evitando alimenti con il lievito si avranno degli effetti sulla linea, dovuti però principalmente all’eliminazione di alimenti come il pane, i salatini, i formaggi, che ovviamente influiscono sul peso forma ma di certo non esclusivamente per il contenuto di lieviti.Tuttavia, seguire una dieta senza lievito, porterà comunque dei risultati concreti, come la riduzione del senso di gonfiore, una migliore funzionalità dell’intestino, un maggiore equilibrio della flora intestinale, e in generale una sensazione di leggerezza e benessere fisico. Inoltre seguire una dieta di questo tipo, senza esagerate restrizioni ma semplicemente seguendo un’alimentazione sana, evitando un abuso di lievito con l’eliminazione di quegli alimenti che lo contengono, nonostante richieda qualche piccolo sacrificio, questa dieta insieme ad una costante attività fisica, permetterà anche nel giro di poche settimane di conquistare una pancia piatta, di perdere inevitabilmente qualche chilo di troppo e di depurare l’organismo.